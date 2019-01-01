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Шумахер-младший выступит в тестах за Альфа Ромео

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19-летний пилот примет участие в весенних тестах для новичков.
Мик Шумахер
Мик Шумахер
Getty Images

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, поучаствует в тестах новичков, которые пройдут после Гран-при в Бахрейне. Об этом сообщает SoyMotor.

Молодой немец будет выступать на апрельских тестах в составе команды Формулы-1 Альфа Ромео за рулем нового болида С38. 

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В случае успешного выступления Мик получит возможность поучаствовать в тестах после Гран-при Испании, но уже в составе Феррари. 

Напомним, что в 2018 году Шумахер-младший стал чемпионом европейской Формулы-3, после чего подписал контракт с молодежной академией Феррари.

Ранее молодой гонщик поделился своими планами на ближайший год.

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Теги: Мик Шумахер, Альфа Ромео, Феррари, Формула-1
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