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Боттас: Я могу ехать быстрее Хэмилтона

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Валттери Боттас настроен достичь своих целей в новом сезоне Формулы-1.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот Мерседеса Валттери Боттас прокомментировал минувший сезон Формулы-1, который считает худшим в своей карьеры, а также заявил, что в грядущем сезоне попытается добиться своих целей.

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"Мне еще очень многое предстоит сделать в Формуле-1, ведь я еще ничего не достиг. Прошлый сезон меня разочаровал, я был очень зол на себя, на то, что не сумел ничего показать.

У меня есть цели, и я намерен их достичь. Я знаю, что способен ехать так же быстро, как Льюис Хэмилтон. Я даже могу ехать быстрее него", - приводит слова Ботасса Motorsport.

Напомним, прошлый сезон Валттери Боттас завершил на пятом месте.

Ранее двукратный чемпион мира Мика Хаккинен заявил, что Валттери Боттас способен побеждать.

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Теги: Формула 1, автоспорт, Валттери Боттас, Льюис Хэмилтон
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