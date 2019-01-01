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Джовинацци: Райкконен станет для меня образцом для подражания

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Итальянский пилот сообщил, что финн очень мотивирован в этом году.
Антонио Джовинацци
Антонио Джовинацци
Getty Images

Пилот Альфа Ромео Антонио Джовинацци доволен тем, что его партнером в предстоящем сезоне будет Кими Райкконен.

“Кими очень мотивирован в этом году, и это очень позитивно для всей команды. Для меня он станет отличным учителем и образцом для подражания. Нам важно научиться работать вместе и двигаться в одном направлении, чтобы развивать машину.

Очень рад, что не будет нервотрепки в этом году. У меня своя машина, свой инженер, команда работает на меня и на Кими“, - цитирует Джовинацци официальный сайт Формулы-1.

Смотрите также все составы команд Формулы-1 на 2019 год.

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Теги: Формула-1, Антонио Джовинацци, Кими Райкконен, Альфа Ромео
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Источник: www.formula1.com

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