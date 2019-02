В боксах Макларена произошел пожар

Британская автогоночная команда Макларен, выступающая в Формуле-1, проводила съемочный день на трассе в Барселоне (Испания), в ходе которого произошел неприятный инцидент.

В боксах команды случился пожар, в результате которого незначительные повреждения получили три сотрудника команды.

“Во время съемочного дня в гараже команды произошел небольшой пожар, который быстро потушила команда и присутствующие аварийные службы.

Три сотрудника нашей команды получили медицинскую помощь и были отпущены домой“, - говорится в заявлении Макларена на официальной страничке в Twitter.

