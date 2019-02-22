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В боксах Макларена произошел пожар

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В результате инцидента пострадали три сотрудника.
Ландо Норрис из команды Макларена на трассе в Барселоне
Ландо Норрис из команды Макларена на трассе в Барселоне
Getty Images

Британская автогоночная команда Макларен, выступающая в Формуле-1, проводила съемочный день на трассе в Барселоне (Испания), в ходе которого произошел неприятный инцидент.

В боксах команды случился пожар, в результате которого незначительные повреждения получили три сотрудника команды.

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“Во время съемочного дня в гараже команды произошел небольшой пожар, который быстро потушила команда и присутствующие аварийные службы.

Три сотрудника нашей команды получили медицинскую помощь и были отпущены домой“, - говорится в заявлении Макларена на официальной страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что во время гонки NASCAR произошла крупная авария с участием около двадцати автомобилей.

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Теги: Формула-1, Макларен, пожар, автоспорт
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