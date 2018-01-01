Хэмилтон: Леклер принесет много нового в Феррари

Британский гонщик отметил, что ему будет интересно посмотреть на дуэт Леклера и Феттеля.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал переход Шарля Леклера в Феррари.

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“Не нужно давить на Леклера, потому что это всего лишь его второй сезон в Формуле-1. Он уже удивил многих своей скоростью, своими навыками, но рядом с ним сейчас Фетттель - четырехкратный чемпион мира с огромным опытом. Шарлю очень нужен этот опыт.

Интересно будет посмотреть, как Леклер и Феттель сработаются вместе. Шарль принесет много нового в их дуэт. Я был в том же положении в Макларене с Фернандо Алонсо, поэтому мне будет интересно на это посмотреть“, - приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.