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Леклер: Я чувствую себя комфортно в болиде Феррари

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Пилоту итальянской команды нравится пилотировать в новой машине.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Сегодня в испанской Барселоне прошел второй день предсезонных тестов Формулы-1.

Лучшее время показал новичок команды Феррари Шарль Леклер. Гонщик поделился своими впечатлениями от пилотирования болидом:

“Несмотря на то, что тестовая сессия прерывалась красными флагами, я сумел полностью выполнить программу и проехал нужное количество кругов.

Могу сказать, что мне комфортно в этом болиде Феррари. Я получаю удовольствие от пилотирования этой машины.

Надеюсь, мы сможем продолжить в этом же духе“, - рассказал Леклер.

В среду за руль Феррари вернется Себастьян Феттель, а монегаск завершит первую часть тестов в четверг.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари
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Источник: motorsport.com

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