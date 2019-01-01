Леклер: Я чувствую себя комфортно в болиде Феррари
Пилоту итальянской команды нравится пилотировать в новой машине.
Сегодня в испанской Барселоне прошел второй день предсезонных тестов Формулы-1.
Лучшее время показал новичок команды Феррари Шарль Леклер. Гонщик поделился своими впечатлениями от пилотирования болидом:
“Несмотря на то, что тестовая сессия прерывалась красными флагами, я сумел полностью выполнить программу и проехал нужное количество кругов.
Могу сказать, что мне комфортно в этом болиде Феррари. Я получаю удовольствие от пилотирования этой машины.
Надеюсь, мы сможем продолжить в этом же духе“, - рассказал Леклер.
В среду за руль Феррари вернется Себастьян Феттель, а монегаск завершит первую часть тестов в четверг.
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