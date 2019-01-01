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Леклер стал победителем второго дня тестов в Барселоне

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Льюис Хэмилтон оказалася лишь на десятом месте.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот команды Феррари Шарль Леклер завершил второй день официальных предсезонных тестов Формулы-1 на первом месте. Второй результат показал гонщик Макларена Ландо Норрис, а третье место занял Кевин Магнуссен из Хааса.

Предсезонные тесты Формулы-1. Барселона. Второй день

1. Шарль Леклер (Феррари) — 1.18,247 (157 кругов),
2. Ландо Норрис (Макларен) — +0,304 (104 круга),
3. Кевин Магнуссен (Хаас) — +0,959 (59 кругов),
4. Александер Албон (Торо Россо) — +1,054 (132 круга),
5. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +1,065 (101 круг),
6. Валттери Боттас (Мерседес) — +1,288 (89 кругов),
7. Пьер Гасли (Ред Булл) — +1,567 (92 круга),
8. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1,590 (95 кругов),
9. Даниэль Риккардо (Рено) — +1,639 (28 кругов),
10. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +1,681 (74 круга),
11. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +2,186 (79 кругов),
12. Пьетро Фиттипальди (Хаас) — +3,602 (13 кругов).

Смотрите также результаты первого дня тестов в Барселоне.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Феррари
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