Леклер стал победителем второго дня тестов в Барселоне

Льюис Хэмилтон оказалася лишь на десятом месте.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер завершил второй день официальных предсезонных тестов Формулы-1 на первом месте. Второй результат показал гонщик Макларена Ландо Норрис, а третье место занял Кевин Магнуссен из Хааса.

Предсезонные тесты Формулы-1. Барселона. Второй день



1. Шарль Леклер (Феррари) — 1.18,247 (157 кругов),

2. Ландо Норрис (Макларен) — +0,304 (104 круга),

3. Кевин Магнуссен (Хаас) — +0,959 (59 кругов),

4. Александер Албон (Торо Россо) — +1,054 (132 круга),

5. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) — +1,065 (101 круг),

6. Валттери Боттас (Мерседес) — +1,288 (89 кругов),

7. Пьер Гасли (Ред Булл) — +1,567 (92 круга),

8. Нико Хюлькенберг (Рено) — +1,590 (95 кругов),

9. Даниэль Риккардо (Рено) — +1,639 (28 кругов),

10. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — +1,681 (74 круга),

11. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) — +2,186 (79 кругов),

12. Пьетро Фиттипальди (Хаас) — +3,602 (13 кругов).

Смотрите также результаты первого дня тестов в Барселоне.