Феттель: Леклер оказался в Феррари неспроста

Немецкий гонщик считает, что в приоритете результаты команды.

Пилот Феррари Себастьян Феттель поделился своим мнением по поводу новичка команды Шарля Леклера.

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“Он оказался в Феррари неспроста. Мне стоит относиться к нему серьезно. С партнерами по команде всегда тесная конкуренция. Но в приоритете сейчас продвижение Феррари вперед“, - цитирует слова немца ВВС.

Отметим, что технический директор Феррари Маттиа Бинотто рассказал, что в этом сезоне они будут отдавать предпочтение Феттелю.

"Это естественно, что в различных ситуациях мы будем делать ставку на Себастьяна, особенно вначале сезона. С ним мы будем идти к титулу, но у нас нет никаких предубеждений. Абсолютный приоритет команды - победа", - отметил Бинотто.