Феттель - о результатах тестов в Барселоне: Из болида можно выжать еще больше

Немецкий гонщик признался, что машина работала очень хорошо.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал итоги первого тестового дня, по результатам которого он показал лучшее время.

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"Мы и не могли рассчитывать на лучший результат. Машина работала очень хорошо, и мы ни с чем не испытывали проблем. Мы выполнили все задания, которые планировали и я понял, что мы можем выжать еще больше из этого болида. Я рад, что машина работает.

Пока что рано делать прогнозы. Но хочу сделать комплименты всем парням на заводе. То, как они справились с новым регламентом, близко к совершенству", - цитирует немца RaceFans.