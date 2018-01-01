Феттель - о результатах тестов в Барселоне: Из болида можно выжать еще больше
Немецкий гонщик признался, что машина работала очень хорошо.
Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал итоги первого тестового дня, по результатам которого он показал лучшее время.
Читай также: Феррари презентовала новый болид на грядущий сезон
"Мы и не могли рассчитывать на лучший результат. Машина работала очень хорошо, и мы ни с чем не испытывали проблем. Мы выполнили все задания, которые планировали и я понял, что мы можем выжать еще больше из этого болида. Я рад, что машина работает.
Пока что рано делать прогнозы. Но хочу сделать комплименты всем парням на заводе. То, как они справились с новым регламентом, близко к совершенству", - цитирует немца RaceFans.
Полная версия правил