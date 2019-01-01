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Феттель показал лучшее время в первый день тестов в Барселоне

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Льюис Хэмилтон стал лишь девятым.
Себастьян Феттель на тестах в Барселоне
Себастьян Феттель на тестах в Барселоне
Getty Images

В испанской Барселоне прошел первый день предсезонных тестов Формулы-1.

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По итогам тестового дня лучший результат показал пилот Феррари Себастьян Феттель. На втором месте оказался гонщик Макларена Карлос Сайнс-младший, а третье место занял пилот Хааса Ромен Грожан.

Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон показал девятое время.

Предсезонные тесты. Барселона (Испания). 1-й день.

1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1:18.161 (169 кругов) 
2. Карлос Сайнс-младший (Макларен) +0,397 (119 кругов) 
3. Ромен Грожан (Хаас) +0,998 (65 кругов) 
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,265 (128 кругов) 
5. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1,301 (114 кругов) 
6. Даниил Квят (Торо Россо) +1,303 (77 кругов) 
7. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1,783 (30 кругов) 
8. Валттери Боттас (Мерседес) +1,966 (69 кругов) 
9. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1,974 (81 круг) 
10. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,819 (65 кругов) 
11. Даниэль Риккардо (Рено) +2,822 (44 круга).

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель
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