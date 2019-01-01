Феттель показал лучшее время в первый день тестов в Барселоне

Льюис Хэмилтон стал лишь девятым.

Себастьян Феттель на тестах в Барселоне Getty Images

В испанской Барселоне прошел первый день предсезонных тестов Формулы-1.

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По итогам тестового дня лучший результат показал пилот Феррари Себастьян Феттель. На втором месте оказался гонщик Макларена Карлос Сайнс-младший, а третье место занял пилот Хааса Ромен Грожан.

Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон показал девятое время.

Предсезонные тесты. Барселона (Испания). 1-й день.

1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1:18.161 (169 кругов)

2. Карлос Сайнс-младший (Макларен) +0,397 (119 кругов)

3. Ромен Грожан (Хаас) +0,998 (65 кругов)

4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,265 (128 кругов)

5. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1,301 (114 кругов)

6. Даниил Квят (Торо Россо) +1,303 (77 кругов)

7. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1,783 (30 кругов)

8. Валттери Боттас (Мерседес) +1,966 (69 кругов)

9. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1,974 (81 круг)

10. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,819 (65 кругов)

11. Даниэль Риккардо (Рено) +2,822 (44 круга).