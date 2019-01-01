Феттель показал лучшее время в первый день тестов в Барселоне
В испанской Барселоне прошел первый день предсезонных тестов Формулы-1.
Читай также: Стали известны все составы команд Формулы-1 на 2019 год
По итогам тестового дня лучший результат показал пилот Феррари Себастьян Феттель. На втором месте оказался гонщик Макларена Карлос Сайнс-младший, а третье место занял пилот Хааса Ромен Грожан.
Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон показал девятое время.
Предсезонные тесты. Барселона (Испания). 1-й день.
1. Себастьян Феттель (Феррари) — 1:18.161 (169 кругов)
2. Карлос Сайнс-младший (Макларен) +0,397 (119 кругов)
3. Ромен Грожан (Хаас) +0,998 (65 кругов)
4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,265 (128 кругов)
5. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1,301 (114 кругов)
6. Даниил Квят (Торо Россо) +1,303 (77 кругов)
7. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1,783 (30 кругов)
8. Валттери Боттас (Мерседес) +1,966 (69 кругов)
9. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1,974 (81 круг)
10. Нико Хюлькенберг (Рено) +2,819 (65 кругов)
11. Даниэль Риккардо (Рено) +2,822 (44 круга).
Полная версия правил