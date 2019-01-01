Феррари презентовала новый болид на грядущий сезон

Итальянская команда представила свою машину последней.

Команда Формулы-1 представила обновленный болид на сезон-2019. Скудерия представила свою машину последней из всех команд в этом году.

Из визуальных изменений стоит отметить отличия в цветовой гамме болида. В расцветку машины добавлен черный цвет, а красный стал более насыщенным.

Новый болид Феррари Getty Images

Пилотами Феррари в новом сезоне будут Себастьян Феттель и Шарль Леклер. Тестовые сессии Формулы-1 начнутся 18-го февраля в Барселоне.

Ранее стало известно, что руководство Феррари увеличит бюджет команды на новый сезон.