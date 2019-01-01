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Хэмилтон: Я впечатлен новым болидом

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Британский пилот протестировал новую машину от команды Мерседес.
Льиис Хэмилтон
Льиис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Формулы-1 Мерседес и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился своим впечатлением о болиде, которым будет управлять в сезоне-2019.

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“Один из лучших первых дней с болидом за последние годы. Возможно, лучший за все время в Мерседесе. Я впечатлен машиной и тем, насколько гладко все прошло.

Я уже много лет в команде, но тестирование нового болида - всегда крайне волнительный и  интересный процесс“, - приводит слова Хэмилтона motorsport.com.

Напомним, что накануне помимо Мерседеса болид на новый сезон представили команды Макларен и Рейсинг Поинт.

 

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, новый болид, Формула-1
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