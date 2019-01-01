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Макларен презентовал болид на сезон-2019

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Машина выполнена в черно-оранжево-синем цвете.
Карлос Сайнс
Карлос Сайнс
twitter.com/mclarenf1

Команда Формулы-1 Макларен представила новую машину на этот сезон. Презентация состоялась в технологическом центре в Уокинге.

Новый болид выполнен в черно-оранжево-синей гамме. Автомобиль получил название MCL34.

Внешний вид болида является отсылкой к первой гонке Макларена в Гран-при Формулы-1, которая состоялась в 1966 году, сообщает пресс-служба команды.

Основными гонщиками Макларена в 2019 году будут Карлос Сайнс и Ландо Норрис. 

Ранее новые болиды презентовали Торо Россо и Рейсинг Поинт.

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Теги: Формула-1, Макларен
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Источник: twitter.com

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