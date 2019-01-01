Макларен презентовал болид на сезон-2019
Машина выполнена в черно-оранжево-синем цвете.
Команда Формулы-1 Макларен представила новую машину на этот сезон. Презентация состоялась в технологическом центре в Уокинге.
Новый болид выполнен в черно-оранжево-синей гамме. Автомобиль получил название MCL34.
Our 2019 contender, the #MCL34, in all of her Papaya and Vega Blue glory. 🧡💙— McLaren (@McLarenF1) 14 февраля 2019 г.
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Внешний вид болида является отсылкой к первой гонке Макларена в Гран-при Формулы-1, которая состоялась в 1966 году, сообщает пресс-служба команды.
Основными гонщиками Макларена в 2019 году будут Карлос Сайнс и Ландо Норрис.
Ранее новые болиды презентовали Торо Россо и Рейсинг Поинт.
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