Макларен презентовал болид на сезон-2019

Машина выполнена в черно-оранжево-синем цвете.

Команда Формулы-1 Макларен представила новую машину на этот сезон. Презентация состоялась в технологическом центре в Уокинге.

Новый болид выполнен в черно-оранжево-синей гамме. Автомобиль получил название MCL34.

Our 2019 contender, the #MCL34, in all of her Papaya and Vega Blue glory. 🧡💙



See more ➡️ https://t.co/nguVBnIYiP pic.twitter.com/hft8FQrSyX — McLaren (@McLarenF1) 14 февраля 2019 г.

Внешний вид болида является отсылкой к первой гонке Макларена в Гран-при Формулы-1, которая состоялась в 1966 году, сообщает пресс-служба команды.

Основными гонщиками Макларена в 2019 году будут Карлос Сайнс и Ландо Норрис.

Ранее новые болиды презентовали Торо Россо и Рейсинг Поинт.