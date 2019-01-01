Рейсинг Поинт представила болид на новый сезон
Команда обновила цвета машины и презентовала нового спонсора.
Команда Формулы-1 Рэйсинг Поинт, ранее носившая название Форс Индия, представила новый болид на сезон-2019.
Рэйсинг Поинт обновила внешний вид машины, добавив к преобладающим розовым тонам насыщенный синий цвет.
Также команда объявила своего нового титульного спонсора. Им стала кенийская компания Sport Pesa.
В предстоящем сезоне пилотами Рейсинг Поинт будут Серхио Перес и Лэнс Стролл. Примечательно, что отец последнего ныне является владельцем команды.
Напомним, что ранее свои болиды на новый сезон презентовали команды Рено и Торо Россо.
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