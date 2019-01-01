Рейсинг Поинт представила болид на новый сезон

Команда обновила цвета машины и презентовала нового спонсора.

Команда Формулы-1 Рэйсинг Поинт, ранее носившая название Форс Индия, представила новый болид на сезон-2019.

Рэйсинг Поинт обновила внешний вид машины, добавив к преобладающим розовым тонам насыщенный синий цвет.

Также команда объявила своего нового титульного спонсора. Им стала кенийская компания Sport Pesa.

Болид Рейсинг Поинт twitter.com/RacingPointF1

В предстоящем сезоне пилотами Рейсинг Поинт будут Серхио Перес и Лэнс Стролл. Примечательно, что отец последнего ныне является владельцем команды.

Напомним, что ранее свои болиды на новый сезон презентовали команды Рено и Торо Россо.