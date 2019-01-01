FIAT ведет переговоры о покупке команды Формулы-1

Сделка могут осуществить до лета 2019 года.

Концерн FIAT ведет переговоры о о приобретении команды Формулы-1 Альфа Ромео, сообщает Auto Bild.

Итальянский автопроизводитель Альфа Ромео был спонсором команды Заубер в 2018 году, а в сезоне-2019 дал команде свое название.

Компании Феррари и Альфа Ромео входят в концерт FIAT, который сейчас планирует покупку швейцарской команды.

Сделка может быть завершена к лету 2019 года.

Ранее сообщалось, что Феррари увеличит бюджет на новый сезон.