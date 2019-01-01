Переключиться на мобильную версию

FIAT ведет переговоры о покупке команды Формулы-1

Комментариев: 0
Сделка могут осуществить до лета 2019 года.
Альфа Ромео
Альфа Ромео
Getty Images

Концерн FIAT ведет переговоры о о приобретении команды Формулы-1 Альфа Ромео, сообщает Auto Bild.

Итальянский автопроизводитель Альфа Ромео был спонсором команды Заубер в 2018 году, а в сезоне-2019 дал команде свое название.

Компании Феррари и Альфа Ромео входят в концерт FIAT, который сейчас планирует покупку швейцарской команды.

Сделка может быть завершена к лету 2019 года.

Ранее сообщалось, что Феррари увеличит бюджет на новый сезон.

Поделись:
Теги: Формула-1, Заубер, Феррари, Альфа Ромео, Феррари
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.autobild.de

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь