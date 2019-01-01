FIAT ведет переговоры о покупке команды Формулы-1
Сделка могут осуществить до лета 2019 года.
Концерн FIAT ведет переговоры о о приобретении команды Формулы-1 Альфа Ромео, сообщает Auto Bild.
Итальянский автопроизводитель Альфа Ромео был спонсором команды Заубер в 2018 году, а в сезоне-2019 дал команде свое название.
Компании Феррари и Альфа Ромео входят в концерт FIAT, который сейчас планирует покупку швейцарской команды.
Сделка может быть завершена к лету 2019 года.
Ранее сообщалось, что Феррари увеличит бюджет на новый сезон.
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