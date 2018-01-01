Переключиться на мобильную версию

Феррари увеличит бюджет на новый сезон

Комментариев: 0
Команда стремится выиграть чемпионский титул в 2019 году.
Команда Феррари
Команда Феррари
Getty Images

Феррари не может выиграть чемпионский титул в Формуле-1 на протяжении последних 10 лет, и перед стартом нового сезона команда получит дополнительные средства на развитие болида.

"В 2018 году наша команда выдала один из лучших сезонов с 2008 года, однако для получения чемпионского титула этого оказалось недостаточно. У нас остается лишь одна цель - побеждать.

Читай также: СМИ: Мик Шумахер подпишет контракт с молодежной академией Феррари

В новом году наша команда получит увеличенный бюджет, чтобы соответствовать чемпионским амбициям", - приводит слова руководителя Феррари Луи Камильери издание Motorsport.

Ранее бюджет команд Феррари и Мерседес оценивался в 380-400 миллионов евро в год.

Напомним, что в новом сезоне за Феррари будет выступать 21-летний пилот Шарль Леклер.

Поделись:
Теги: Феррари, Формула - 1, Луи Камильери, бюджет
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь