Феррари увеличит бюджет на новый сезон

Команда стремится выиграть чемпионский титул в 2019 году.

Феррари не может выиграть чемпионский титул в Формуле-1 на протяжении последних 10 лет, и перед стартом нового сезона команда получит дополнительные средства на развитие болида.

"В 2018 году наша команда выдала один из лучших сезонов с 2008 года, однако для получения чемпионского титула этого оказалось недостаточно. У нас остается лишь одна цель - побеждать.

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В новом году наша команда получит увеличенный бюджет, чтобы соответствовать чемпионским амбициям", - приводит слова руководителя Феррари Луи Камильери издание Motorsport.

Ранее бюджет команд Феррари и Мерседес оценивался в 380-400 миллионов евро в год.

Напомним, что в новом сезоне за Феррари будет выступать 21-летний пилот Шарль Леклер.