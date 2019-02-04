Масса уверен, что Леклеру удастся стать чемпионом Формулы-1

Экс-пилот Феррари считает, что у монегаска есть талант.

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о новом пилоте команды Феррари Шарле Леклере.

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“Феррари - прекрасная команда с отличной технической структурой и хорошими гонщиками. Они поступили правильно, подписав Леклера. Шарль в будущем может стать чемпионом. И я надеюсь, что это произойдет скоро. У него талант, и я желаю ему всего наилучшего“, - приводит слова Массы GPFans.

Напомним, в сезоне-2018 Шарль Леклер выступал за комнду Заубер и занял 13-е место по итогам года.