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Масса уверен, что Леклеру удастся стать чемпионом Формулы-1

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Экс-пилот Феррари считает, что у монегаска есть талант.
Фелипе Масса
Фелипе Масса
Getty Images

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса поделился мнением о новом пилоте команды Феррари Шарле Леклере.

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“Феррари - прекрасная команда с отличной технической структурой и хорошими гонщиками. Они поступили правильно, подписав Леклера. Шарль в будущем может стать чемпионом. И я надеюсь, что это произойдет скоро. У него талант, и я желаю ему всего наилучшего“, - приводит слова Массы GPFans.

Напомним, в сезоне-2018 Шарль Леклер выступал за комнду Заубер и занял 13-е место по итогам года.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Фелипе Масса, Феррари
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Источник: /www.gpfans.com

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    04.02.2019, 12:53
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