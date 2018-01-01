Сын Шумахера: С детства решил, что хочу заниматься только гонками

Мик Шумахер рассказал о положительных и отрицательных сторонах того, как быть сыном легенды.

Сын Михаэля Шумахера признался, что родство с великим гонщиком иногда добавляет давления, но в этом есть и много позитивных сторон.

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"Это счастье и большая часть - быть сыном одного из величайших гонщиков Формулы-1. Безусловно, порой это увеличивает давление и уровень ожиданий от меня, но это естественно. В том, что ты сын легенды, есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Зато поддержка болельщиков всего мира - это очень приятный момент. Я с детства нахожусь в мире гонок, всегда любил с отцом ходить на картинг. Вопрос моей будущей профессии никогда не стоял. Я сразу сказал семье, что хочу заниматься только гонками и ничем другим", - рассказал Шумахер-младший.

Ранее известный немецкий пилот Себастьян Феттель заявил, что в перспективе Мик Шумахер может стать звездой Формулы-1.