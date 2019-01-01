В Мельбурне пройдет первая в истории Формулы-1 церемония открытия нового сезона
На мероприятии также будут присутствовать бывшие звезды "королевских гонок".
Формула-1 проведет церемонию открытия нового сезона накануне этапа в Австралии. Она состоится 13 марта в Мельбурне, сообщает Motorsport.com.
В открытии сезона-2019 будут участвовать все 20 пилотов, а также бывшие звезды Формулы-1.
Вход для болельщиков будет бесплатным, их ждет большая концертная программа. Трансляция мероприятия будет доступна в социальных сетях.
“Мы воодушевлены возможностью сделать шоу для наших фанатов, что является причиной проведения первой в истории церемонии открытия сезона“, - сказал коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес.
Напомним, 70-й сезон Формулы-1 начнется с Гран-при Австралии, которое состоится 17 марта.
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