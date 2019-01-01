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В Мельбурне пройдет первая в истории Формулы-1 церемония открытия нового сезона

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На мероприятии также будут присутствовать бывшие звезды "королевских гонок".
Гран-при Австралии
Гран-при Австралии
Getty Images

Формула-1 проведет церемонию открытия нового сезона накануне этапа в Австралии. Она состоится 13 марта в Мельбурне, сообщает Motorsport.com.

В открытии сезона-2019 будут участвовать все 20 пилотов, а также бывшие звезды Формулы-1.

Вход для болельщиков будет бесплатным, их ждет большая концертная программа. Трансляция мероприятия будет доступна в социальных сетях.

“Мы воодушевлены возможностью сделать шоу для наших фанатов, что является причиной проведения первой в истории церемонии открытия сезона“, - сказал коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес.

Напомним, 70-й сезон Формулы-1 начнется с Гран-при Австралии, которое состоится 17 марта.

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Теги: Формула-1, Гран-при Австралии
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Источник: motorsport.com

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