Пять ведущих автодромов планируют отказаться от проведения Гран-при Формулы-1

Организаторы гонок выразили недовольство идеями компании Liberty Media, которая руководит "Королевскими гонками".

Пять автодромов готовы отказаться от проведения гонок Ф-1 Getty Images

Несколько представителей Гран-при Формулы-1 выразили недовольство возможными нововведениями в проведении гонок, которые выдвинула компания Liberty Media.

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Как сообщает Daily Mail, организаторы гонок в Сильверстоуне, Монце, Барселоне, Хоккенхайме и Мехико провели совместную встречу, на которой выдвинули предложение об отказе проведения Гран-при.

“Все недовольны идеями Liberty, они несостоятельны. У нас есть большие опасения относительно будущего Формулы-1 под руководством этих людей“, - приводит источник слова главы организатора Гран-при на автодроме Сильверстоун .

Ранее сообщалось, что Формулу-1 может покинуть Гран-при Мексики.