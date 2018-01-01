Пять ведущих автодромов планируют отказаться от проведения Гран-при Формулы-1
Организаторы гонок выразили недовольство идеями компании Liberty Media, которая руководит "Королевскими гонками".
Несколько представителей Гран-при Формулы-1 выразили недовольство возможными нововведениями в проведении гонок, которые выдвинула компания Liberty Media.
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Как сообщает Daily Mail, организаторы гонок в Сильверстоуне, Монце, Барселоне, Хоккенхайме и Мехико провели совместную встречу, на которой выдвинули предложение об отказе проведения Гран-при.
“Все недовольны идеями Liberty, они несостоятельны. У нас есть большие опасения относительно будущего Формулы-1 под руководством этих людей“, - приводит источник слова главы организатора Гран-при на автодроме Сильверстоун .
Ранее сообщалось, что Формулу-1 может покинуть Гран-при Мексики.
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