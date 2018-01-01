Ферстаппен: Надеюсь, что к 30 годам мне удастся завоевать четыре титула

Голландец поделился своими планами на ближайшие годы.

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал о своих целях на ближайшие годы.

“Что будет через 10 лет? Я не знаю точно. Но я верю, что через два года у Ред Булла будет отличное сочетание шасси и двигателя, что позволит бороться за титул. Мне тогда будет 23 года, то есть еще шесть или семь лет впереди в Формуле-1 на конкурентоспособном уровне.

Надеюсь, что к 30 годам мне удастся завоевать четыре титула. Это было бы классно“, - цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Отметим, что в прошедшем сезоне Ферстаппен занял четвертое место в личном зачете, набрав 249 очков.

Ранее Ферстаппен заявил, что не считает Хэмилтона лучшим гонщиком Формулы-1.