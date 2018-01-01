Переключиться на мобильную версию

Ферстаппен: Надеюсь, что к 30 годам мне удастся завоевать четыре титула

Комментариев: 0
Голландец поделился своими планами на ближайшие годы.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
www.autobahn.eu

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал о своих целях на ближайшие годы.

“Что будет через 10 лет? Я не знаю точно. Но я верю, что через два года у Ред Булла будет отличное сочетание шасси и двигателя, что позволит бороться за титул. Мне тогда будет 23 года, то есть еще шесть или семь лет впереди в Формуле-1 на конкурентоспособном уровне.

Надеюсь, что к 30 годам мне удастся завоевать четыре титула. Это было бы классно“, - цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Отметим, что в прошедшем сезоне Ферстаппен занял четвертое место в личном зачете, набрав 249 очков.

Ранее Ферстаппен заявил, что не считает Хэмилтона лучшим гонщиком Формулы-1.

Поделись:
Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Ред Булл
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.skysports.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь