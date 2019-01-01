Феттель: Мику Шумахеру нужно дать время

Немец считает, что сын легендарного гонщика может стать звездой королевских гонок.

Немецкий пилот Себастьян Феттель выразил мнение о перспективах сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, Мика.

"Я думаю, что в будущем Мик может стать одной из звезд Формулы-1. Что для этого нужно? Дать ему возможность для развития и прогресса.

Сейчас он и так находится под постоянным давлением, поэтому Мику нужно дать время и тогда посмотрим, что из этого получится", - цитирует Феттеля Sky Sports.

Напомним, ранее стало известно, что Шумахер-младший подпишет контракт с молодежной академией Феррари.