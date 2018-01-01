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Росберг: Рано или поздно Формула-1 перейдет на электрокары

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Немец поделился своим мнением по поводу будущего в королевских гонках.
Нико Росберг
Нико Росберг
express.co.uk

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг рассказал о перспективах автоспорта и Формулы-1.

"Когда моя карьера гонщика завершилась, я оглянулся и спросил у самого себя: "А что вокруг меня? Что происходит в мире? Тогда я обратил внимание на электромобили. Когда весь мир перейдет на электрокары или автомобили с водородным двигателям, то и у Формулы-1 тоже не останется выбора. Это точно произойдет. Тогда не будет смысла продолжать гоняться на бензиновых двигателях. 

Как к этому отнесутся в автоспорте? Еще два года назад все спрашивали "Что такое электромобили?", однако уже сейчас даже самые преданные поклонники автомобилей на бензине начинают смотреть на ситуацию объективно и понимать суть изменений", - цитирует Росберга Motorsport Week.

Ранее сообщалось, что Макларен представил модель болида в 2050 году.

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Теги: Формула-1, Нико Росберг
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Источник: www.motorsportweek.com

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