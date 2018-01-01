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Макларен представил модель болида к 2050 году

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Одна из ведущих компаний Формулы-1 поделилась своими разработками.
Концепт болида Макларен
Концепт болида Макларен

Компания Макларен представила концепт гоночного болида для гонок Формулы-1 в 2050 году.

Болиды, которые будут оснащены электрическими батареями, смогут развивать скорость до 500 км/ч. Также в машину будет встроенный второй пилот, роль которого будет исполнять искуственный интеллект.

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В компании верят, что к 2050 году вся Формула-1 будет максимально автоматизирована.

Напомним, что ранее глава Макларена выступил с критикой касательно нынешней модели Формулы-1.

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Теги: Макларен, Формула-1, будущее
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