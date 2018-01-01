Хэмилтон стал владельцем пентхауса стоимостью 40 млн долларов

Британец купил недвижемость в Нью-Йорке.

Чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон приобрел недвижимость на Манхэттене стоимостью более 40 миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Читай также: Кейн похвастался роскошным особняком стоимостью 19 миллионо евро

Отмечается, что пентхаус занимает площадь около 600 квадратных метров, а также открытое пространство площадью около 280 квадратных метров.

Новый дом Хэмилтона включает в себя четыре спальни, 25-метровый бассейн, корт для сквоша и библиотеку.

Из окон открывается панорамный вид на Гудзон.