Феттель не был рад приглашению в команду Леклера

Анджело Дамьяни считает, что немецкий пилот должен выйти из зоны комфорта.

С сезона-2019 за Феррари вместо опытного Кими Райкконена будет выступать 21-летний Шарль Леклер.

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Президент автомобильного клуба Италии Анджело Дамьяни, который тесно связан с Феррари, признался, что Феттель не был в восторге от приглашения Леклера в команду.

“Себастьян не приветствовал приглашение молодого и быстрого гонщика, но лично я уверен, что это только послужит толчком и мотивацией для него выступать на своем лучшем уровне.

Феттелю нужны новые вызовы после того, как он находился в зоне комфорта вместе со своим другом Кими Райкконеном. Этот переход пойдет ему на пользу“, - цитирует Дамьяни F1i.