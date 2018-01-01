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Спортивный директор Формулы-1: Состояние здоровья Шумахера постепенно улучшается

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Англичанин дал оптимистичный прогноз о восстановлении состояния здоровья семикратного чемпиона мира.
Росс Браун
Росс Браун
Getty Images

Спортивный директор Формулы-1 и близкий друг легендарного Михаэля Шумахера Росс Браун рассказал о том, как проходит восстановление немца.

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“Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Состояние здоровья Михаэля постепенно улучшается.

Шумахер в свое время оказал огромное влияние на своих коллег. Это было из разряда разрушения соперников. Михаэль мог находиться на подиуме с двумя гонщиками, которые едва стоят на ногах, и при этом подпрыгивать вверх, а они смотрели на него, не понимая, с кем имеют дело“, - сказал Браун в интервью Daily Mail.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой. 

С тех пор новости о его состоянии появляются редко.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии здоровья Шумахера.

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Теги: Формула-1, Михаэль Шумахер, Росс Браун
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Источник: www.dailymail.co.uk

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