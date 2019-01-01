Ферстаппен признался, что мог дать Окону кулаком по лицу, но не стал этого делать

Пилот прокомментировал один из самых скандальных моментов сезона со своим участием.

Гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал о своем конфликте с гонщиком Форс Индии Эстебаном Оконом во время Гран-при Бразилии.

Тогда голландец столкнулся с французом по ходу гонки и потерял победу. После Гран-при Ферстаппен выяснял отношения с Оконом.

“Я считаю, что отреагировал нормально. Многие говорили, что я должен был ему дать кулаком по лицу за это. И я мог бы легко это сделать, но не стал. Честно говорю, я был спокоен. Но мне хотелось услышать его версию событий.

Я подошел к нему, чтобы спросить, зачем он так поступил. Там он начал смеяться мне в лицо. Я только что проиграл гонку из-за него и считал очень неуместным такую реакцию. Поэтому толкнул его. Он начал кричать: “Здесь камеры!“ А потом сказал: “Давай, толкни меня еще!“ Но мне было плевать на камеры“, - цитирует Ферстаппена F1i.

По итогам потасовки комитет этики ФИА в качестве дисциплинарной меры назначил голландцу два дня общественных работ.