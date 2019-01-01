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Ферстаппен признался, что мог дать Окону кулаком по лицу, но не стал этого делать

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Пилот прокомментировал один из самых скандальных моментов сезона со своим участием.
Словесная перепалка между Эстебаном Оконом и Максом Ферстаппеном
Словесная перепалка между Эстебаном Оконом и Максом Ферстаппеном
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Гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен рассказал о своем конфликте с гонщиком Форс Индии Эстебаном Оконом во время Гран-при Бразилии.

Тогда голландец столкнулся с французом по ходу гонки и потерял победу. После Гран-при Ферстаппен выяснял отношения с Оконом.

“Я считаю, что отреагировал нормально. Многие говорили, что я должен был ему дать кулаком по лицу за это. И я мог бы легко это сделать, но не стал. Честно говорю, я был спокоен. Но мне хотелось услышать его версию событий.

Я подошел к нему, чтобы спросить, зачем он так поступил. Там он начал смеяться мне в лицо. Я только что проиграл гонку из-за него и считал очень неуместным такую реакцию. Поэтому толкнул его. Он начал кричать: “Здесь камеры!“ А потом сказал: “Давай, толкни меня еще!“ Но мне было плевать на камеры“,  - цитирует Ферстаппена F1i.

По итогам потасовки комитет этики ФИА в качестве дисциплинарной меры назначил голландцу два дня общественных работ.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Эстебан Окон
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Источник: f1i.com

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