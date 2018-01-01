Глава Макларена раскритиковал нынешнюю модель Формулы-1

Американец надеется, что команды поддержат изменения.

Руководитель команды Макларен Зак Браун посетовал на модель Формулы-1 и выразил надежду на то, что изменения все-таки будут приняты.

“Все знают, что вносить изменения в гонки сложно, но мы же знаем, что сегодняшняя Формула-1 - это сломанная модель как в бизнесе, так и в качестве продукта на трассе. Это нужно менять. Те, кто побеждают сегодня должны пойти на компромисс. Тем же, кто не может победить, понравятся изменения. В конечном итоге проиграют все, если Формула-1 останется такой, какой она есть сейчас.

Я думаю, что большинство команд поддержит изменения на 2021 год. Я знаю, что не все команды согласны, но я думаю, что большинство. Мы в Макларене поддерживаем новый регламент, и чем быстрее мы сможем приступить к его реализации, тем лучше“, - цитирует Брауна Autosport.

Ранее сообщалось, что в честь 30-летия первого чемпионства Сенны Макларен выпустил гиперкар.