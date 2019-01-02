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Семья Шумахера опубликовала заявление

Комментариев: 2
Накануне 50-летия легендарного гонщика его семья обратилась к болельщикам.
Михаэль Шумахер с женой
Михаэль Шумахер с женой
Getty Images

2 января, в канун 50-летия Михаэля Шумахера, его семья опубликовала заявление по поводу отсутствия официальных новостей о состоянии его здоровья.

“Можете быть уверены – он в хороших руках.

Мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Пожалуйста, поймите наше желание следовать пожеланиям Михаэля и оставить такую чувствительную тему, как его здоровье, в рамках тайны личной жизни.

Мы благодарны вам за поддержку“, - написано в сообщении на официальном сайте немца.

Напомним, Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание. После этого его семья забрала гонщика домой. С тех пор новости о его состоянии появляются редко.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии здоровья Шумахера.

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Теги: Формула-1, Михаэль Шумахер
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Источник: www.michael-schumacher.de

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Комментариев (2)
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Септемберг    02.01.2019, 15:58
Оценка:  +1
Септемберг
Шуми,ты победишь!!
TATOS    02.01.2019, 14:47
Оценка:  +4
TATOS
Держись, Миха, ты победишь.
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