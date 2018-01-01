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Росберг: Не нужно давить на Мика Шумахера

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Чемпион мира 2016 надеется, что сын легендарного гонщика появится в Формуле-1.
Нико Росберг
Нико Росберг
Getty Images

Бывший чемпион Формулы-1 Нико Росберг поддержал сына Михаэля Шумахера Мика.

“Мы должны быть осторожны, не давить на него, и не возлагать на него слишком больших ожиданий. Тяжело, когда на тебя смотрит вся Германия. Для Мика важно продолжать получать удовольствие от пилотирования. Я желаю ему достичь того, чего он хочет. Было бы здорово, если бы он однажды появился в Формуле-1, - цитирует Росберга sport.de.

Напомним, Шумахер-младший является действующим чемпионом европейской Формулы-3. 

Ранее стало известно, что немец перешел в Формулу-2 и будет выступать за команду Prema.

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Теги: формула-1, Нико Росберг, Мик Шумахер, Формула-2
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Источник: sport.de

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