Ферстаппен: Я бы не хотел выступать в одной команде с Хэмилтоном или Феттелем

Пилот Ред Булл считает, что и в своей команде может добиться успеха.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу возможной смены команды.

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“Думаю, что за рулем такой машины, как Мерседес, легко могли бы стать чемпионами мира и Фернандо Алонсо, и Себастьян Феттель, и Даниэль Риккардо, и я. Когда я вижу записи с бортовых камер, то понимаю, что Мерседес далеко не во всех гонках выступал на пределе.

Мне не хотелось бы выступать вместе с Хэмилтоном или Феттелем. Хотя если бы другого выбора не было - я бы, конечно, оказался с ними в одной команде. Но я считаю, что и с Ред Булл смогу стать чемпионом“, - цитирует голландца Marca.