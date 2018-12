Боттас в костюме Санта-Клауса принес подарки на базу Мерседеса

Команда Формулы-1 Мерседес опубликовала видео, в котором Санта-Клаус посетил базу британской “конюшни“.

Санта пробрался в здание и разложил подарки сотрудникам команды. В конце видео личность Санты-Клауса была раскрыта - это гонщик Мерседеса Валттери Боттас.

В ролике также можно увидеть, как команда украсила болид новогодними гирляндами.

Рождественское видео выложила в своем Twitter пресс-служба Мерседеса.

It’s the night before Christmas and the factory is silent… no one to be seen. Well, apart from one special guest… 🎅 pic.twitter.com/aQRC58eVYb