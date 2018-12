В честь 30-летия первого чемпионства Сенны Макларен выпустил гиперкар

Команда Формулы-1 Макларен честь 30-летия первого чемпионства Айртона Сенны презентовала гибридный гиперкар.

P1 GTR имеет ливрею Marlboro MP4/4, - на таком болиде Сенна выиграл чемпионат в 1988 году.

На двери и капот автомобиля нанесли гоночный номер Сенны - 12.

Introducing this unique McLaren P1™ GTR,from McLaren Special Operations, which commemorates the 30th anniversary of Ayrton Senna’s maiden World Championship and liveried in the iconic colours of the MP4/4 that propelled him to the first of three F1 titles. #MSO pic.twitter.com/hETFLYm27c