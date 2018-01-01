В календаре Формулы-1 может появиться Гран-при Лондона

В будущем британцы хотят проводить два этапа.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что владельцы гоночной серии Liberty Media рассматривают возможность проведения этапа Гран-при в Лондоне.

“Поскольку события Гран-при Формулы-1 длятся как минимум неделю, помехи, которые они вызовут в центре Лондона, будут неприемлемыми. Но я не думаю, что лондонцам стоит беспокоиться о том, что мы захватим центр Лондона.

Британская столица является культовым городом с огромной историей в спорте. Мы полны энтузиазма. Хотелось бы, чтобы Лондон дополнил Сильверстоун, а не заменил его. Мы хотим найти способы проводить оба этапа“, - приводим слова Брауна Motorsport Week.

Ранее сообщалось, что Форумулу-1 может покинуть Гран-при Мексики.