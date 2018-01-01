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В календаре Формулы-1 может появиться Гран-при Лондона

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В будущем британцы хотят проводить два этапа.
Росс Браун
Росс Браун
Getty Images

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что владельцы гоночной серии Liberty Media рассматривают возможность проведения этапа Гран-при в Лондоне.

“Поскольку события Гран-при Формулы-1 длятся как минимум неделю, помехи, которые они вызовут в центре Лондона, будут неприемлемыми. Но я не думаю, что лондонцам стоит беспокоиться о том, что мы захватим центр Лондона.

Британская столица является культовым городом с огромной историей в спорте. Мы полны энтузиазма. Хотелось бы, чтобы Лондон дополнил Сильверстоун, а не заменил его. Мы хотим найти способы проводить оба этапа“, - приводим слова Брауна Motorsport Week.

Ранее сообщалось, что Форумулу-1 может покинуть Гран-при Мексики.

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Теги: Формула-1, Росс Браун, Гран-при Великобритании
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Источник: www.motorsportweek.com

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