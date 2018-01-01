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Ферстаппен: Никто в Ред Булл не знает, почему ушел Риккардо

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Гонщик заявил, что это не его проблема.
Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо
Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо
Motorsport

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен сообщил, что никто в команде не понимает причин ухода Даниэля Риккардо.

“Он уже был приверженцем Дитрихом Матешицем, большим боссом Ред Булл, поэтому я этого не понимаю. Никто в команде этого не понимает. Но я никогда не говорил с ним об этом - это не моя проблема.

Я не буду называть имен, но я рад, что к нам перешел Пьер Гасли. Он очень хорош и очень быстрый, однако я никого не боюсь“, - цитирует голландца Wheels 24.

Ранее Даниэль Риккардо признался, что из-за мыслей о переходе в Рено плохо спал по ночам.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Ред Булл
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Источник: www.wheels24.co.za

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