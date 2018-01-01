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Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Шумахера

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Легендарный гонщик больше не прикован к постели.
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер
Motorsport

Стали известны новые подробности состояния семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

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Знаменитый гонщик больше не прикован к постели и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания, сообщает Daily Mail.

Тем не менее, немец получает всестороннюю медицинскую помощь и уход, который, по оценкам, составляет более чем 55 тысяч евро в неделю.

Также сообщается, что Шумахер живет со своей семьей в основной части своего дома, а не в пристройке, которая была построена как специальное медицинское учреждение на дому. 

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Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и оказался в коме. Он пробыл в больнице до осени следующего года, пока не пришел в сознание.

После этого его семья забрала гонщика домой. С тех пор новости о его состоянии появляются редко - семья гонщика оберегает приватность его жизни.

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Теги: Формула-1, Михаэль Шумахер
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Источник: www.dailymail.co.uk

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