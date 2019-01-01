Леклер: Хочу выиграть несколько гонок с Феррари в сезоне-2019

Монегаск надеется выиграть домашнюю гонку.

Новичок Феррари Шарль Леклер рассказал, что он ожидает от следующего сезона Формулы-1.

“В следующем сезоне моим напарником будет четырехкратный чемпион мира, это поможет мне расти и учиться новому. Он замечательный человек и отличный гонщик.

Цели на сезон? Я хотел бы выиграть пару этапов чемпионата мира. Мою домашнюю гонку в Монако и этап в Монце. Сложно даже представить, как это — выступать в Италии, будучи пилотом Феррари“, - приводит слова гонщика Gazzetta dello Sport.

Ранее команды Формулы-1 объявили составы на сезон-2019.