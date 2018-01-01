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Болельщики определили лучшую гонку сезона Формулы-1

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В топ-3 вошли Гран-при США, Азербайджана и Великобритании.
Победитель Гран-при США Кими Райкконен
Победитель Гран-при США Кими Райкконен
Getty Images

Формула-1 озвучила результаты голосования фанатов за лучшую гонку минувшего сезона. Сообщается, что болельщики сделали выбор в пользу Гран-при США. На втором месте — Гран-при Азербайджана, на третьем — этап серии в Великобритании.

Всего в голосовании Формулы-1 приняли участие более 16 тысяч человек.

Результаты голосования на лучшую гонку Формулы-1 2018 года распределились следующим образом:

1) Гран-при США — 30%; 
2) Гран-при Азербайджана — 13%; 
3) Гран-при Великобритании — 9%; 
4) Гран-при Германии — 8%; 
5) Гран-при Австрии — 6%.

Напомним, что Гран-при США проходил в Остине с 19 по 21 октября. Победу в ней одержал пилот Феррари Кими Райкконен, который прервал серию из пяти лет без побед.

Ранее команды Формулы-1 уже объявили составы на сезон-2019.

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Теги: Кими Райкконен, Формула-1, Гран-при США
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