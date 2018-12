Болельщики определили лучшую гонку сезона Формулы-1

Формула-1 озвучила результаты голосования фанатов за лучшую гонку минувшего сезона. Сообщается, что болельщики сделали выбор в пользу Гран-при США. На втором месте — Гран-при Азербайджана, на третьем — этап серии в Великобритании.

Всего в голосовании Формулы-1 приняли участие более 16 тысяч человек.

Результаты голосования на лучшую гонку Формулы-1 2018 года распределились следующим образом:

1) Гран-при США — 30%;

2) Гран-при Азербайджана — 13%;

3) Гран-при Великобритании — 9%;

4) Гран-при Германии — 8%;

5) Гран-при Австрии — 6%.

It had to be, didn't it?! 🇺🇸



We asked for your votes on the best #F1 race of 2018 - and Kimi's @COTA triumph was the clear winner! 🙌 Check results here >> https://t.co/X8DhytbItX pic.twitter.com/IIlMuMTefL