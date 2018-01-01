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СМИ: Мик Шумахер подпишет контракт с молодежной академией Феррари

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Между Феррари и Мерседес немецкий гонщик выбрал "красных".
Мик Шумахер
Мик Шумахер
Sky Sports

Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик близок к подписанию контракта с молодежной академией Феррари, сообщает итальянское отделение Motorsport.

Отмечается, что 19-летний пилот делал выбор между Феррари и Мерседес, и в итоге отдал свое предпочтение итальянской команде.

Напомним, что в сезоне-2018 Мик стал чемпионом европейской Формулы-3, а недавно стало известно, что немец перешел в Формулу-2 и будет выступать за команду Prema.

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Теги: Мик Шумахер, Феррари, Формула-2
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Источник: motorsport.com

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