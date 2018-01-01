Феттель считает, что Хэмилтону нужно улететь в космос и остаться там

Немец прокомментировал желание британского пилота, который хочет побывать в космосе.

Гонщик Феррари Себастьян Феттель поддержал мечту пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона побывать в космосе.

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“Льюис хочет в космос? Он должен улететь и там остаться. Да, если бы я мог полететь в космос, я бы даже составил ему компанию. Но тогда мы должны вернуться до марта 2019-го, к началу сезона в Мельбурне“, - цитирует слова Феттеля Blick.

Ранее Хємилтон заявил, что хочет стать лучшим гонщиком всех времен.