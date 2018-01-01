Переключиться на мобильную версию

Феттель считает, что Хэмилтону нужно улететь в космос и остаться там

Комментариев: 0
Немец прокомментировал желание британского пилота, который хочет побывать в космосе.
Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель
Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель
Sky Sports

Гонщик Феррари Себастьян Феттель поддержал мечту пилота Мерседеса Льюиса Хэмилтона побывать в космосе.

Читай также: Формулу-1 может покинуть Гран-при Мексики

“Льюис хочет в космос? Он должен улететь и там остаться. Да, если бы я мог полететь в космос, я бы даже составил ему компанию. Но тогда мы должны вернуться до марта 2019-го, к началу сезона в Мельбурне“, - цитирует слова Феттеля Blick.

Ранее Хємилтон заявил, что хочет стать лучшим гонщиком всех времен.

Поделись:
Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.blick.ch

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь