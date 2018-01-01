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Ферстаппен: Не считаю, что Хэмилтон - лучший гонщик Формулы-1

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Голландец заявил, что у Хэмилтона просто лучший болид.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен считает, что гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон вновь стал чемпионом Формулы-1 не из-за индивидуальных качеств, а за счет мощного болида.

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"Я не считаю, что Хэмилтон является лучшим гонщиком в данный момент. У него просто лучший болид, который есть сейчас. Дело не в том, насколько готов гонщик – дело в том, с каким материалом он работает.

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Льюис был готов бороться за чемпионство уже в первый год, ведь у него был нужный для этого болид. Когда тобой занимается вся команда, это значительно облегчает работу. И чем лучше твой автомобиль, тем тебе легче", – цитирует Ферстаппена Sports Mole.

Напомним, Льюис Хэмилтон завершил сезон победой в Абу-Даби и стал пятикратным чемпионом.

Отметим, что британец стал лучшим гонщиком года по версии Autosport Awards.

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Теги: Формула 1, Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен
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