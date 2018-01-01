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Кубица: Я не боюсь того, что в Формуле-1 меня не было восемь лет

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Пилот хочет начать все с нуля.
Роберт Кубица
Роберт Кубица
Getty Images

Новичок команды Уильямс Роберт Кубица поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

“С одной стороны, у меня достаточно большой опыт в гонках, особенно в Формуле-1, я участвовал в пяти сезонах. Я знаю, что нужно сделать, чтобы стать лучшим пилотом серии. Это требует много работы и самоотверженности, но я полностью готов.

К первой гонке сезона у нас будет достаточно времени на подготовку, потому что у нас есть зимние тесты. В 2019 году мы все начнем с нуля, поэтому я не боюсь, что меня не было здесь восемь лет“, - цитирует поляка Motorsport Week.

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Теги: Формула-1, Роберт Кубица, Уильямс
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Источник: www.motorsportweek.com

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