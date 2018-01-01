Кубица: Я не боюсь того, что в Формуле-1 меня не было восемь лет

Пилот хочет начать все с нуля.

Новичок команды Уильямс Роберт Кубица поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

“С одной стороны, у меня достаточно большой опыт в гонках, особенно в Формуле-1, я участвовал в пяти сезонах. Я знаю, что нужно сделать, чтобы стать лучшим пилотом серии. Это требует много работы и самоотверженности, но я полностью готов.



К первой гонке сезона у нас будет достаточно времени на подготовку, потому что у нас есть зимние тесты. В 2019 году мы все начнем с нуля, поэтому я не боюсь, что меня не было здесь восемь лет“, - цитирует поляка Motorsport Week.