Формулу-1 может покинуть Гран-при Мексики

Местное правительство отказалось поддерживать этап после 2019 года.

Гран-при Мексики может пройти в последний раз в 2019 году, сообщает F1i.

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Причиной этому стал отказ мексиканского правительства поддерживать местный этап после 2019 года.

“Нужно тщательно проанализировать ситуацию и понять, как мы можем решить эту проблему. Правительство не хочет тратить деньги налогоплательщиков на проведение этапа Формулы-1.

В Мексике большая часть населения находится за чертой бедности, а возвращение Формулы-1 в Мексику было сопряжено с коррупцией - было дано очень много взяток, чтобы этап вернулся в Мексику“, - рассказала бывшая спортсменка и член Национального спортивного комитета Ана Гевара.

До этого мексиканский Гран-при признавался лучшим этапом сезона 4 раза кряду.