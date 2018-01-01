Хаккинен: Боттас сделает необходимые шаги, чтобы завоевать чемпионский титул

Легендарный финн верит в своего соотечественника.

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен заявил, что пилот Мерседес Валттери Боттас способен побеждать.

“Валттери очень быстр и трудолюбив. Я уверен, что он сделает необходимые шаги, чтобы побеждать в гонках и выиграть чемпионский титул. Победа в Баку была потеряна из-за прокола, после чего большую часть сезона ему пришлось поддерживать своего напарника Льюиса Хэмилтона в борьбе с Феррари.

Дорога к вершине не всегда прямая. Я выступал в одной команде с такими именитыми пилотами, как Айртон Сенна, Ален Прост и Найджел Мэнселл. Я многому научился, наблюдая за ними, усердно работая в команде и совершенствуясь шаг за шагом“, - цитирует Хаккинена GPBlog.

Ранее Боттас заявил, что сезон 2018 стал худшим в его карьере.