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Хаккинен: Боттас сделает необходимые шаги, чтобы завоевать чемпионский титул

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Легендарный финн верит в своего соотечественника.
Мика Хаккинен
Мика Хаккинен
Getty Images

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен заявил, что пилот Мерседес Валттери Боттас способен побеждать.

“Валттери очень быстр и трудолюбив. Я уверен, что он сделает необходимые шаги, чтобы побеждать в гонках и выиграть чемпионский титул. Победа в Баку была потеряна из-за прокола, после чего большую часть сезона ему пришлось поддерживать своего напарника Льюиса Хэмилтона в борьбе с Феррари.

Дорога к вершине не всегда прямая. Я выступал в одной команде с такими именитыми пилотами, как Айртон Сенна, Ален Прост и Найджел Мэнселл. Я  многому научился, наблюдая за ними, усердно работая в команде и совершенствуясь шаг за шагом“, - цитирует Хаккинена GPBlog.

Ранее Боттас заявил, что сезон 2018 стал худшим в его карьере.

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Теги: Формула-1, Мика Хаккинен, Мерседес, Валттери Боттас
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Источник: www.gpblog.com

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