Хэмилтон: Я хочу стать лучшим гонщиком всех времен

Британец не считает, что находится на пике формы.

Пятикратный чемпион королевских автогонок Льюис Хэмилтон рассказал о своих планах на будущее.

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“Я чувствую, что еще не вышел на пик формы, мне еще многое предстоит сделать. Я подписал двухлетний контракт с Мерседес, поэтому 2019 и 2020 будут интересными. Моя цель состоит в том, чтобы в ближайшие два года пилоты команд Феррари и Ред Булл не выиграли титулы.

Есть гонщики, которые очень хотят помешать нашим планам. Макс Ферстаппен хочет “украсть“ у меня титул. За Феррари в следующем году будет выступать Шарль Леклер, который захочет произвести впечатление. Эти парни намного моложе меня. Я - третий по возрасту гонщик в Формуле 1, что смешно, ведь мне всего 33 года. Оставаться впереди этих ребят - моя главная цель.

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Я собираюсь понять, за счет чего могу стать лучше. Я попросил команду о помощи. Хочу, чтобы они прислали мне сообщения. Мне не нужно знать от кого эти письма, я просто хочу, чтобы в них было сказано, в чем я могу стать лучше, что я могу исправить. Я хочу стать лучшим гонщиком всех времен, а для этого нужно побеждать во всех областях“, - цитирует Хэмилтона Racefans.