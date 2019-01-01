Риккардо: Из-за мыслей о переходе в Рено я плохо спал по ночам

Австралиец признался, почему во время гонок ему было сложно собраться.

Новичок команды Рено Даниэль Риккардо рассказал, что раздумья о переходе из Ред Булла не лучшим образом отразились на его форме и результатах.

“Я много думал о своем решении, особенно по ночам. Спал не восемь часов, а шесть. Мысли не давали мне покоя даже тогда, когда я был за рулем. Поэтому во время гонок я не мог собраться, как раньше“, - цитирует гонщика ESPN.

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