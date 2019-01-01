Переключиться на мобильную версию

Риккардо: Из-за мыслей о переходе в Рено я плохо спал по ночам

Комментариев: 0
Австралиец признался, почему во время гонок ему было сложно собраться.
Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо
Getty Images

Новичок команды Рено Даниэль Риккардо рассказал, что раздумья о переходе из Ред Булла не лучшим образом отразились на его форме и результатах.

“Я много думал о своем решении, особенно по ночам. Спал не восемь часов, а шесть. Мысли не давали мне покоя даже тогда, когда я был за рулем. Поэтому во время гонок я не мог собраться, как раньше“, - цитирует гонщика ESPN.

Ранее стали известны все составы команд Формулы-1 на 2019 год.

Поделись:
Теги: Формула-1, Даниэль Риккардо, Ред Булл, Рено
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ESPN

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь