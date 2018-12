Хэмилтон признан гонщиком года по версии Autosport Awards

В Лондоне состоялась церемония вручения престижной премии Autosport Awards.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон признан гонщиком года по версии авторитетного журнала.

