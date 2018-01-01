Хэмилтон признан гонщиком года по версии Autosport Awards
Шарль Леклер - лучший новичок года.
В Лондоне состоялась церемония вручения престижной премии Autosport Awards.
Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон признан гонщиком года по версии авторитетного журнала.
#F1 champion @LewisHamilton gets another double win as the 2018 #AutosportAwards begins:https://t.co/bXK7AF7xeW— Autosport (@autosport) 2 декабря 2018 г.
Также Хэмилтон был признан лучшим британским гонщиком в нынешнем сезоне. В этом году он выиграл одиннадцать гонок и в итоге стал пятикратным чемпионом Формулы-1.
Исполнительный директор Мерседес Тото Вольфф был удостоен награды имени Джона Болстера, которая вручается за вклад в развитие автоспорта.
Команда Мерседес получила приз за создание лучшего болида в сезоне.
Лучшим новичком года был признан Шарль Леклер, выступавший за Заубер.
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