Хэмилтон признан гонщиком года по версии Autosport Awards

Шарль Леклер - лучший новичок года.

В Лондоне состоялась церемония вручения престижной премии Autosport Awards.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон признан гонщиком года по версии авторитетного журнала.

Также Хэмилтон был признан лучшим британским гонщиком в нынешнем сезоне. В этом году он выиграл одиннадцать гонок и в итоге стал пятикратным чемпионом Формулы-1.

Исполнительный директор Мерседес Тото Вольфф был удостоен награды имени Джона Болстера, которая вручается за вклад в развитие автоспорта.

Команда Мерседес получила приз за создание лучшего болида в сезоне.

Лучшим новичком года был признан Шарль Леклер, выступавший за Заубер.