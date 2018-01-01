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Хэмилтон признан гонщиком года по версии Autosport Awards

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Шарль Леклер - лучший новичок года.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

В Лондоне состоялась церемония вручения престижной премии Autosport Awards.

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон признан гонщиком года по версии авторитетного журнала.

Также Хэмилтон был признан лучшим британским гонщиком в нынешнем сезоне. В этом году он выиграл одиннадцать гонок и в итоге стал пятикратным чемпионом Формулы-1.

Исполнительный директор Мерседес Тото Вольфф был удостоен награды имени Джона Болстера, которая вручается за вклад в развитие автоспорта.

Команда Мерседес получила приз за создание лучшего болида в сезоне.

Лучшим новичком года был признан Шарль Леклер, выступавший за Заубер.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Мерседес, Шарль Леклер
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Источник: awards.autosport.com

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