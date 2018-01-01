Хэмилтон назвал своих главных конкурентов в следующем сезоне
Британец выделил команду Ред Булл.
Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал о своих ожиданиях от следующего сезона.
“Гонщики Ред Булл были очень сильны в концовке этого года. В следующем году у них будет новый двигатель. Сможет ли их болид конкурировать с нашим? Я надеюсь на это, потому что было бы эпично, если бы Ред Булл смог бороться с нами каждый уикенд.
Кого считаю главными конкурентами? Себастьяна Феттеля и Валттери Боттаса“, - цитирует Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.
Ранее стали известны все составы команд на 2019 год.
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