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Хэмилтон назвал своих главных конкурентов в следующем сезоне

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Британец выделил команду Ред Булл.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал о своих ожиданиях от следующего сезона.

“Гонщики Ред Булл были очень сильны в концовке этого года. В следующем году у них будет новый двигатель. Сможет ли их болид конкурировать с нашим? Я надеюсь на это, потому что было бы эпично, если бы Ред Булл смог бороться с нами каждый уикенд.

Кого считаю главными конкурентами? Себастьяна Феттеля и Валттери Боттаса“, - цитирует Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

Ранее стали известны все составы команд на 2019 год.

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Ред Булл, Себастьян Феттель, Валттери Боттас
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Источник: www.formula1.com

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