Хэмилтон назвал своих главных конкурентов в следующем сезоне

Британец выделил команду Ред Булл.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон рассказал о своих ожиданиях от следующего сезона.

“Гонщики Ред Булл были очень сильны в концовке этого года. В следующем году у них будет новый двигатель. Сможет ли их болид конкурировать с нашим? Я надеюсь на это, потому что было бы эпично, если бы Ред Булл смог бороться с нами каждый уикенд.

Кого считаю главными конкурентами? Себастьяна Феттеля и Валттери Боттаса“, - цитирует Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

Ранее стали известны все составы команд на 2019 год.