Боттас: Сезон 2018 был худшим в моей карьере
Финн разочарован своим своим выступлением в Формуле-1.
Пилот Мерседеса Валттери Боттас в этом сезоне не победил ни в одной гонке.
“Я очень разочарован. Наверное, этой мой худший сезон с момента первого выступления в Формуле-1. Когда я был пилотом Уильямс, то там было все ясно - команда была аутсайдером, а я привыкал к серии.
Я постоянно развивался, а в прошлом сезоне мне удалось выиграть пару гонок. Кроме того, я только перешел в Мерседес и начал конкурировать с Хэмилтоном.
Этот сезон был очень неудачным для меня. Я крайне разочарован и это действительно худший сезон в моей карьере“, - цитирует Боттаса Motorsport.
Напомним, в общем зачете Боттас занял пятую строчку.
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