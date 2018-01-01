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Боттас: Сезон 2018 был худшим в моей карьере

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Финн разочарован своим своим выступлением в Формуле-1.
Валттери Боттас
Валттери Боттас
Getty Images

Пилот Мерседеса Валттери Боттас в этом сезоне не победил ни в одной гонке.

“Я очень разочарован. Наверное, этой мой худший сезон с момента первого выступления в Формуле-1. Когда я был пилотом Уильямс, то там было все ясно - команда была аутсайдером, а я привыкал к серии.

Я постоянно развивался, а в прошлом сезоне мне удалось выиграть пару гонок. Кроме того, я только перешел в Мерседес и начал конкурировать с Хэмилтоном.

Этот сезон был очень неудачным для меня. Я крайне разочарован и это действительно худший сезон в моей карьере“, - цитирует Боттаса Motorsport.

Напомним, в общем зачете Боттас занял пятую строчку.

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Теги: Формула-1, Валттери Боттас, Мерседес
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Источник: motorsport.com

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